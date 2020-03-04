شاهد ماذا جرى للمحافظ محروس بمطار سقطرى

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يزيد بن سلمان - شبوة - المحافظ رمزي محروس يخضع للكشف الطبي الحراري للوقاية من #كورونا فور وصله مطار سقطرى عائداً من رحلته العلاجيه خارج البلاد... حمداً لله على سلامتك ابواحمد ونورت ديرتك..

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