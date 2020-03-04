شكرا لبحثكم عن خبر الشاب علي سالم عبيد اول فنان تشكيلي يرفع اسم عدن مستوى العالم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تكرم المجموعة العربية العالمية للإبداع في لندن الفنان التشكيلي الشاب علي عبيد سالم من العاصمة عدن في ابريل القادم 2020م لحصولة على المركز الخامس عالميا وعربيا للفنون التشكيلية.

ونال الشاب علي عبيد الجائزة والتكريم بعد اختيار لوحتة من بين المشاركين العرب في المعرض الاول الذي اقيم في المملكة الهاشمية الأردنية على مستوى الشرق الأوسط التابع لمجموعة محمود درويش في أغسطس الماضي وحصوله على المركز الخامس عالميا وعربيا للفنون التشكيلية والإبداع والثقافة.

تحية تقدير لكل المواهب الشابة التى بحاجة الى رعاية ودعم جهات الاختصاص وتشجيعهم في مجال الإبداع الفني والثقافي على مستوى اليمن والخارج .