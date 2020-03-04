شكرا لبحثكم عن خبر معدات سعودية ثقيلة تصل العاصمة عدن .. صور والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصلت اليوم الأربعاء الدفعة الأولى من المعدات والآليات إلى محافظة عدن والمقدمة من البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن. وتأتي الدفعة الأولى من المعدات والآليات دعما من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وذلك لتحسين الطابع الحضري والحد من التلوث البيئي والصحي بالتنسيق مع صندوق النظافة في محافظة عدن. واستقبلت قيادات صندوق النظافة بعدن المعدات والآليات التي ستساهم في رفع مستوى أداء الصندوق لتقديم خدمات أكبر للمواطنين. وعبرت قيادات صندوق النظافة والتحسين بعدن عن شكرها للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على دعمه الكبير للصندوق. Advertisements

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