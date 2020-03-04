شكرا لبحثكم عن خبر الكمامات في عدن تشتعل باسعارها الخيالية .. 5000 ريال والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
شهدت أسواق مديريات العاصمة المؤقتة عدن مؤخراً ارتفاعاً حاداً في أسعار الكمامات التي تستعمل للوقاية من الفيروسات.
وقالت مصادر طبية لـ" صحيفة عدن الغد" إن كافة الأسواق في العاصمة عدن تشهد حالياً ارتفاعاً حاداً في أسعار الكمامات التي تعمل على حماية الشخص من الأمراض والأوبئة.
وأكدت المصادر" إن الصيدليات في عدن كانت تبيع كرتون الكمامات من سابق بسعر ما يُقارب 2000 ريال ، فيما يُباع اليوم بسعر 5000 ألف ريال.
وأوضحت المصادر" إن سعر كرتون الكمامات قد يكاد يرتفع أكثر بسبب توقف الاستيراد من الدول المجاورة تزامناً مع تفشي فيروس كورونا الخطير.
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