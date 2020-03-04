شكرا لبحثكم عن خبر ام فتاة قتلت على يد مسلح متخصص بقتل الفتيات بعدن تطالب بالقصاص عقب القاء القبض على الجاني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ذهبت إلى مقر صحيفة عدن الغد المواطنة هدى علي سعيد من أهالي حي الشيخ عثمان بعدن مطالبة انزال اقصى عقوبة بحق قاتل ابنتها عقب القاء القبض عليه مؤخرا.

وقالت سعيد ان القاتل ويدعى ع ،ع ،م والذي القت القبض عليه شرطة القاهرة وبير فضل في عملية مشتركة قام قبل 3 سنوات بقتل ابنتها نوف فضل علي والتي رمى جثتها بالقرب من مسجد الشوكاني .

وأشارت هدى سعيد إلى أنها تتخوف من حدوث عملية مماطلة في القضية أو إطلاق سراح الجاني داعية إلى تسريع عملية المقاضاة بحق الجاني وانزال اقصى عقوبة بحقه.

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هدى قالت ان القاتل متورط بقتل فتاة أخرى اسمها نعمة عثر على جثتها في بير فضل قبل حوالي سنة .

وناشدت هدى المجتمع الوقوف إلى جانبها ومساعدتها لاجل اخذ حق ابنتها التي قتلت ظلما وعدوانا.