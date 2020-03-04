شكرا لبحثكم عن خبر عاجل: اندلاع حريق بملعب 22مايو والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اندلع حريق كبير بملعب 22 مايو بالشيخ عثمان قبل قليل. وتصاعدت اعمدة الدخان من الملعب بشكل كبير. وتقع داخل الملعب محطة كهرباء حكومية. Advertisements ولم تعرف اسباب الحريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: اندلاع حريق بملعب 22مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.