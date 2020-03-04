مراقبون لـ"اليمن العربي": هكذا حرف الإصلاح أنظار اليمنيين عن الحوثي لأجل قطر وتركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

الخليج 365 - علي كامل:

كشف مراقبون للشأن اليمني، عن الطريقة التي حاول بها حزب التجمع اليمني للإصلاح "إخوان اليمن" حرف أنظار اليمنيين عن الحوثي لأجل تركيا وقطر.



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وبحسب مراقبون أفادوا "الخليج 365"، استطاع حزب الإصلاح حرف أنظار اليمنيين عن العدو الحوثي واختلاق أعداء وهميين ليسهل على المليشيات الحوثية أن تستعد وتضرب ضربتها في نهم والجوف وتتوغل إلى محافظات محررة وذلك من أجل أوامر صدرت عن تركيا وقطر.

ويقول المراقبون، "ركز الإخوان إعلامهم لمحاربة الشرعية والتحالف فبدأ بصناعة أعداء وهميين ليسهل عليه استهداف المخلصين بالشرعية بتهمة (عمالتهم للعدو) ولهذا حارب العقيد عادل عبده فارع أبو العباس وكتائبه والعميد الركن عدنان الحمادي واللواء 35 مدرع والسلفيين في ألوية العمالقة وألوية الحدود في البقع بصعدة والجنوبيين في المحافظات الجنوبية.

وبحسب المراقبين فكل من لايروق لحزب الإصلاح ويشكل خطراً على مخططه الإرهابي المدعوم من قطر وتركيا وأيضاً الذي يشكل خطراً على المليشيات الحوثية المدعومة من ايران وقطر وتركيا نجد الحزب يهاجمه بشراسة عبر حملات إعلامية لشيطنته أو حملات عسكرية لمواجهته ، أو كليهما كما حصل مع العقيد أبي العباس وكتائبه والشهيد القائد عدنان الحمادي ولوائه.