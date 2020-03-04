شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعز.. حظر حركة الدراجات النارية من السابعة مساء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أقرت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز اليوم منع حركة الدراجات النارية في المدينة من الساعة السابعة مساء وحتى السابعة صباحا ابتداء من اليوم، واتخاذ مزيد من الاجراءات الامنية على مدار الساعة لضبط المخلين بالأمن.

Advertisements ونوه وكيل المحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي، بجهود القيادات العسكرية والامنية في العمل على تطبيع الأوضاع في المحافظة. فيما شدد نائب رئيس اللجنة الأمنية، قائد المحور اللواء الركن خالد فاضل، على ضرورة توحيد القرار ومراجعة الخطة الأمنية، وتعزيز التعاون بين الوحدات الأمنية والمجتمع، ورفع تقرير يومي بكافة المستجدات في المحافظة.

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