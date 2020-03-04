شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بقيادة ابو علي الحاكم ...ميليشيات الحوثي تدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة لهذه المحافظة بهدف اسقاطها و تسهيل دخولهم لأربع محافظات محاذية لها..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر الأمين العام لحزب الرشاد، عبدالوهاب الحميقاني، من مخطط حوثي خطير في محافظة البيضاء، المجاورة لمأرب تزامناً مع وصول قيادات حوثية منها أبو علي الحاكم على رأس قوة عسكرية كبيرة.

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وكشف الحميقاني في تدوينة على "فيسبوك" عن وصول تعزيزات حوثية كبيرة برأسة ابو علي الحاكم إلى المحافظة بهدف القضاء على كل جبهات المقاومة في البيضاء، واستهداف عدد من المحافظات المحاذية مثل مأرب وشبوة وأبين ولحج.

وحذر أمين عام حزب الرشاد من أن استكمال الحوثيين السيطرة على جميع المحافظات الشمالية، في الوقت الذي تجعل محافظات الضالع ولحج وشبوة وأبين، مناطق نزاع.

ودعا قيادة الجيش الوطني إلى "تعزيز وامداد وتفعيل جميع الجبهات في كل اليمن في آن واحد وبغرفة عمليات واحدة"، مطالبا بـ"عدم الانشغال بجبهة وترك جماعة الحوثي ترتب وتحشد وتخطط لبقية الجبهات الأخرى".