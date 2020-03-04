شكرا لقرائتكم خبر عن في حادثة هزت كيان المجتمع اليمني ...نازحة تتعرض للاختطاف والاغتصاب الجماعي..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرضت فتاة نازحة للاغتصاب الجماعي من قبل ذئاب بشريه في محافظة أبين، جنوبي اليمن.

وقالت مصادر محلية في المحافظة، أن الفتاة ” ب. ص. ح “، التي نزحت مع أسرتها من محافظة الحديدة، خرجت أمس الأول الاثنين، برفقة شقيقتها الصغيرة، إلى وادي حسان لجلب الحطب.

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وأكدت المصادر أن، ثلاثة مجرمين هاجموا الفتاة،و قاموا باغتصابها بطريقة وحشية واجرامية، دخلت على إثرها الفتاة في حالة انهيار وغيبوبة.

وأضافت المصادر أن، الشقيقة الصغرى كانت قد ابتعدت عن الفتاة في عملية البحث عن الحطب، عند عودتها وجدت أختها شبه ميته، اتجهت حينها نحو الطريق الرئيسي لطلب النجدة من المارة لإنقاذ شقيقتها، وسط صراخ وبكاء ” اختي.. أختي”.

وبينت المصادر أن، الطفلة استوقفت، سائق أحد باصات الأجرة نوع “نهى”، كان على متنه مواطنين، اتجهوا نحو الفتاة التي وجدوها فاقدة للوعي، وفي حالة سيئة جدا.

وأثناء محاولة المواطنين، إسعاف الفتاة، تعرضوا لإطلاق نار كثيف من قبل مسلحين الذين طالبوهم، بترك الفتاة، وانهم أي ” المسلحين” سيتولون مهمة اسعافها على متن أحد الأطقم العسكرية إلى مستشفى أبين العام.

ولفتت المصادر إلى أن المسلحين، اخذوا الضحية، وشقيقتها الصغيرة، واتجهوا بسرعة جنونية، دون اسعاف الفتاة، واقتيادها إلى مكان مجهول.