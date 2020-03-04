عاجل : بقرار جمهوري تكليف اربعة قيادات عسكرية بمهمة تحرير الجوف والأخريين يبدأون اول تحرك عسكري ..."شاهد"

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عدن - ياسمين التهامي - باتت محافظة الجوف محور لاهم الاجتماعات التي تعقد حاليا على مستوى متخذي القرار العسكري في هذه الجبهة،حيث عقد في محافظة مأرب (شمال شرق اليمن)، صباح اليوم، اجتماعاً ضم قائد قوات التحالف في مارب، السعودي اللواء الركن عبدالحميد المزيني، ورئيس هيئة الاركان العامة قائد العمليات المشتركة، اللواء الركن صغير بن عزيز، ومحافظ الجوف قائد المنطقة العسكرية السابعة امين العكيمي.
وقالت مصادر أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقر التحالف العربي في مأرب، وحضره قائد لواء الفتح رداد الهاشمي، مناقشة خطة استعادة محافظة الجوف من ميليشيا الحوثي الانقلابية.
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وقال المصدر إنه تم التوافق على تأمين المواقع التي ما تزال في يد القوات الحكومية، والبدء بتنفيذ هجوم لانتزاع المناطق التي سيطر عليها الحوثيون في الجوف وفق "خطة استراتيجية محكمة"، وفق تعبيره.
وكان الحوثيون أعلنوا، الاحد الماضي، السيطرة على مديرية الحزم مركز محافظة الجوف بعد معارك مع القوات الحكومة
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