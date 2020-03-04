شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : في ضربة قاصمة...احد اكبر وأبر قيادات الجيش الوطني يفاجى الجميع ويقدم استقالته ويعلنها بكل وضوح "الخيانات في كل مكان"..."نص الاستقالة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدم قائد اللواء الثالث عمالقة عبدالرحمن اللحجي استقالته من منصبه اليوم الاربعاء. وقال اللحجي في نص بيان استقالته الموجه للتحالف العربي والتي نشرها ""الخليج 365" " جديد "الخليج 365" Advertisements بسم الله الرحمن الرحيم_ *الإخوة قيادة التحالف العربي* *( ممثلة بدولة الامارات الشقيقة)* الأخ العميد الركن مطر أبوسعيد قائد التحالف العربي بجبهة الساحل الغربي حفظك الله ورعاك . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموصوع ( تقديم استقالة ) بالإشارة الى الموضوع اعلاه فإني انا عبدالرحمن بن صالح اللحجي قائد اللواء الثالث عمالقة اتقدم إليكم باستقالتي من قيادة اللواء الثالث عمالقة شاكرا لكم حسن ظنكم وثقتكم بي طيلة هذه الفترة الماضية التي اختلط فيها دمي مع دمائكم . وأحب ان اخبركم ان القائد الجديد للواء الثالث عمالقة هو العقيد نزار حامد الشاطري وهو كما تعلمون كان ينوبني في الفترة السابقة ولكم مني الشكر والتقدير . *اخوكم : عبدالرحمن بن صالح اللحجي'* *_المركز التوجيه المعنوي والإعلام اللواء الرابع مشاه "الثالث عمالقة جبهة الساحل الغربي_*

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