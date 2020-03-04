شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : شاهد بالادلة والبراهين...حقيقة إصابة ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد بفيروس كورونا ..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت عدد من المواقع والوسائل الاعلامية الممولة قطريا والمقربة من جماعة الاخوان المسلمين خلال الساعات القليلة الماضية أنباء تفيد بإصابة محمد بن زايد بفيروس كورونا وأنه تم وضعه في الحجر الصحي .

وفي أول ردة فعل على الشائعة فقد ظهر ولي عهد أبو ظبي بعد ساعات من إشاعة الخبر بالعديد من التغريدات التي تنفي الخبر .

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وقال بن زايد في تغريدة نشرت قبل 60 دقيقة : تابعت باهتمام إجلاء العالقين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوبي الصينية إلى الإمارات، سيحظون برعاية صحية شاملة للتأكد من سلامتهم قبل عودتهم إلى بلدانهم، نشكر الحكومة الصينية على تعاونها ونثمن جهود أبنائنا المتطوعين في هذه المهمة، إيماننا راسخ بوحدة المصير الإنساني.

وسبق تغريدة بن زايد بساعات تغريدة أخرى اكد من خلاله بحثه مع السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه، ملك ماليزيا العلاقات بين البلدين.

وعلق بن زايد بالقول : بحثت وصديقي السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه، ملك ماليزيا العلاقات المتينة التي تجمع بلدينا ، والجهود المبذولة للارتقاء بها الى آفاق ومستويات أعلى.