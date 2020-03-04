قوى العدوان تواصل استهداف المدنيين في الحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة

واصلت مليشيا تحالف الاحتلال في محافظة الحديدة الأربعاء ، خروقاتها بحق المدنيين مستهدفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة الأحياء السكنية والممتلكات العامة والخاصة في المدينة وعدد من المديريات , في استمرار لخرق اتفق السويد لوقف اطلاق النار.

مصدر أمني بالمحافظة أفاد أن قوى التحالف استهدفت منزل مواطن في مديرية حيس بالمدفعية ، فيما تعرضت أماكن متفرقة بذات المديرية للإستهداف المكثف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأشار المصدر إلى أن قوى التحالف قصفت أيضا بأكثر من 18قذيفة هاون أماكن متفرقة من حيس ومدينة الدريهمي المحاصرة ، واستهدفت بالرشاشات والمدفعية ومختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة أماكن متفرقة من شارعي صنعاء الخمسين ومنطقة 7يوليو السكنية ومنطقة كيلو16.

وأضاف أن مدفعية التحالف استهدفت مطار الحديدة.

وتأتي هذه الخروقات بعد أقل من يوم على ارتكاب قوى التحالف 144 خرقا في الحديدة بحسب مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوات التحالف في الحديدة.

موضحا أن من بين الخروقات تحليق طائراتا تجسس في أجواء مدينة الحديدة ومنطقة المنظر بالإضافة إلى ٤٢ خرقا بقصف صاروخي ومدفعي، و٩٧ خرقا بالأعيرة النارية في مختلف مناطق المحافظة.