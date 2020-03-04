شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو ..مشاهد حية من مدينة الحزم بعد سيطرة الحوثين عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/04 الساعة 07:50 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

بثت قناة "الجزيرة" القطرية لمشاهد حية لما اسمتها تطبيع الاوضاع وعودة الحياة من داخل مدينة الحزم مركز محافظة الجوف عقب انسحاب الشرعية وسيطرت المليشيات الحوثية عليها يوم الاحد الفائت.

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وحسب المقطع "الفيديو" اضهر بان المدينة اصبحت خاوية على عروشها من السكان باستثناء المسلحين الحوثيين مع اضراب شامل للمحلات التجارية في مدينة الحزم بعد دخول الحوثيين اليها.

فيما تفيد تقارير ميدانية عن نزوح جماعي لسكان المدينة قدر عدد الاسر النازحه باكثر من عشرين الف اسرة غادرت الحزم والغيل بينما أجبرت المليشيات الاسر على البقى تحت قوة السلاح.



