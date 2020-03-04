شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع معركة حامية الوطيس بين محمد العرب وهذا القيادي الجنوبي البارز واتهامات متبادلة خطيرة وتهديد الاخير ل العرب بالقيام بهذا الاجراء الصادم ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/04 الساعة 08:15 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

هدد نائب مايسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، موفد قناتي العربية والحدث محمد العرب، باللجوء إلى القضاء بسبب تغريدة له على "تويتر".

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ونشر محمد العرب تغريدة قال فيها: "التكفيري السابق وعنصر التأزيم الحالي يعطي دروس بالتغطية الإعلامية وهو يدري وسكان الحبشة يدرون أن ما بينه وبين الاعلام ما بين المغرب والشام".

وأضاف: "نحن نعلم أن إصرار هاني شاكر الذي انتهى بريقه على افتعال الأزمات الفنية هي محاولة للعودة للأضواء مجددا لكن هيهات كان زمان".

تغريدة العرب دفعت "هاني بن بريك" للرد عليها بقوله: "من حق أمير الغناء العربي هاني شاكر يرفع عليك قضية باتهامه إنه تكفيري سابق".

وتابع: "وإن كنت تقصد هاني بن بريك فكن شجاعا وصرح باسمه وستكون أول قضية يرفعها بن بريك في السعودية والإمارات والبحرين لثبت عند القضاء أن هاني بن بريك كان تكفيريا أوتقول إنها كذبة مثل نحن على مشارف صنعاء وسلامتك".

