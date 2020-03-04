شكرا لقرائتكم خبر عن يحدث الآن في الجوف ..الجيش الوطني ورجال القبائل وبقيادة أسد الجوف اللواء العكيمي يسحقون الحوثين في قلب مدينة الحزم وسط انهيار وفرار جماعي ورعب شديد ويستعيدون الحزم كاملة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/04 الساعة 08:34 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أطلقت قوات الجيش الوطني مسنودة برجال القبائل، قبل قليل، عملية عسكرية مصيرية في قلب مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، وسط انهيار ورعب شديدين في اوساط عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن قوات الجيش بقيادة محافظ الجوف اللواء امين العكيمي، شنت هجوما شرساً على المليشيات الحوثيةآ تكلل باستعادة مدينة الحزم بالكاملآ عقب اقل من اربعة وعشرون ساعة على سيطرة الحوثي عليها، بعد ان كبد مليشيا الحوثي خسائر كبيرة في الارواح والعتاد، وفرار جماعي للمليشيات.

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وأضافت المصادر ان قوات الجيش مسنودة برجال القبائل تمكنت في الأثناء من استعادة عاصمة المحافظة الحزم بعد مواجهات عنيفة ماتزال مستمرة حتى اللحظة.

وأكد المصدر أن قوات الجيش تحاصر بعض مجاميع من العناصر الحوثية في مستشفى المدينة وبعض مزارع المواطنين، وان قوات الجيش تلاحق في الاثناء عناصر حوثية بضواحي المدينة من اتجاه الغيل.

واضاف ان قوات الجيشآ أطلقت عملية عسكرية متعددة المحاور والاتجاهات منها إلى مديرية الغيل وسوق الاثنين ومناطق السلمات وبراقش ومحيطها، وسط انهيار كبير ومتسارع يجري في صفوف ميلشيا الحوثي.