احتجاز محافظ ارخبيل سقطرى رمزي محروس فور وصوله المطار عائداً من الخارج , والسبب مفاجأة !

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/04 الساعة 08:00 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

المحافظ رمزي محروس يخضع للكشف الطبي الحراري للوقاية من #كورونا فور وصله مطار سقطرى عائداً من رحلته العلاجيه خارج البلاد...

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حمداً لله على سلامتك ابواحمد ونورت ديرتك..



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