شكرا لقرائتكم خبر عن طيران التحالف يباغت الحوثين بغارات مفاجأة هزت شمالي صنعاء "المواقع المستهدفة واحصائيات اولية " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/04 الساعة 07:47 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

قصفت مقاتلات التحالف العربي، مساء اليوم الأربعاء، 04/آذار/2020، أهدافا لمليشيا الحوثي في محافظة صنعاء.

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وقالت مصادر خاصة إن المقاتلات الحربية هاجمت أهدافا للمليشيا في منطقة مدام بمديرية همدان شمالي صنعاء.

وأكدت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديرية.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.

