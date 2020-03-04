شاهد : يمني من هذه المحافظة يتجاوز حدود الله ...ويرتكب جريمة بحق أهله وهذا السبب العجيب!

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وأكدت المصادر أن امتناع الأبناء تسبب في مشادات كلامية تطورت إلى القتل بعد طلب الأبناء من والدهم العمل وهو ما آثار غضب والدهم والذي باشرهم بإطلاق عدة أعيرة نارية على أبنائه الإثنين وتسبب في مقتلهما.
هذا وأفادت المصادر عن تسليم الجاني نفسه اليوم بعد حصار دام أكثر من 24 ساعة .
وتسبب الانقلاب الحوثي على الدولة نهاية عام 2014م إلى إنقطاع مرتبات الموظفين وهو ماتسبب في تدهور الحالة النفسية للعديد من الموظفين اليمنيين وانعكس سلبا على حياتهم الأسرية والإجتماعية .
اليمن عمران أب يقتل أبنائه
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