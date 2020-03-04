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عدن - ياسمين التهامي - مناقشة الإجراءات الإحترازية لمواجهة موجة وباء فيروس “كورونا” بميناء الحديدة

ناقش إجتماع لإدارات مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية برئاسة الرئيس التنفيذي للمؤسسة القبطان محمد أبوبكر إسحاق والقطاعات العاملة في ميناء الحديدة صباح اليوم الإربعاء الإجراءات الإحترازية لمواجهة موجة وباء فيروس “كورونا”.

وأستعرض الإجتماع بحضور نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة المهندس يحيى عباس شرف الدين ومدراء ومسؤولي هيئة المواصفات والمقاييس والجمارك والحجر النباتي والمركز الصحي خطة مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة والتدخلات اللازمة لمجابهة الفيروس، والمهام والتدابير الوقائية التي يجب إتخاذها في منفذ ميناء الحديدة البحري وتوفير الإحتياجات لعمليات التشخيص والعزل للحالات المشتبهة .

وأكد الإجتماع ضرورة توفير التجهيزات الخاصة بالمرض والكادر الطبي والتمريضي والفني والخدمي للتعامل مع الحالات في حال اكتشافها وكذا الرفع بالتقارير حول المهام التي ستنفذها الجهات المعنية ودورها في مكافحة الوباء في إطار خطة عملها .

وأهاب القبطان إسحاق بالجهات والإدارات المعنية بالميناء العمل بروح الفريق الواحد والبدء بتنفيذ التدابير الإحترازية كل فيما يخصه بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية الناجمة عن تفشي الوباء عالميا. جديد اب برس​ Advertisements عاجل : مصادر عسكرية تابعة للشرعية تكشف أسباب عدة حول المستجدات الأخيرة في الجوف"لن تصدق" ​

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