شكرا لقرائتكم خبر عن "فيديو" القبض على شابين كويتيين يقبلان بعضهما والان مع نوافيكم بالتفاصيل
وإثر المقطع الذي أثار جدلا قامت الجهات الأمنية بتتبعه وتم ضبط الشابين والتحقيق معهما، إذ اعترفا بتبادل القبلات.
وتمت إحالة القضية للأمن الجنائي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.
ولقي مقطع الفيديو استنكارا شعبيا لما يمثله من خروج على العادات والتقاليد والقيم المجتمعية في منطقة الخليج ودولة الكويت، وهذا النوع من السلوكيات ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمر جديد في الكويت؛ ما يجعل السلطات المعنية تتشدد في ملاحقة المسيئين.
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A post shared by @ shnshoonaa on Mar 3, 2020 at 2:56am PST
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