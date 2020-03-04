شاهد بالفيديو .. فتاة سعودية تجلس في حضن شاب لتدريبها على قيادة السيارة! وصدمة بعد تداول المقطع

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الرياض - محمد هويدي - تداول ناشطون سعوديون، مقطع فيديو فجر موجة غضب واسعة، رصد فعل فاضح في وضح النهار ارتكبه سعودي خلال قيادته السيارة.

وأظهر مقطع الفيديو ، فتاة تجلس في “حضن” سائق داخل سيارة على الطريق العام، وهو الامر المخالف للعادات والتقاليد العامة، ويخالف عليه القانون بشدة، الا أن عهد محمد بن سلمان الانفتاحي أباح هذه الامور على ما يبدو.

في الرياض.. فتاة تجلس في حضن شاب، بينما يقود هو السيارة !!! #بلاد_الحرمين.. إلى أين؟ pic.twitter.com/dQMSUp5IVo — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) March 2, 2020

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