"الخليج 365" ينشر الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

عدن - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة بمشيئة الله تعالى.



ووفق المركز - تابعه "الخليج 365"، فإن الطقس، أجواء صحوه الى غائمة جزئياً على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية مع فرصة لتكون السحب الرعدية في فترة مابعد الظهر على اجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية يصاحبها هطول امطار متفرقة".

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وتابع "وتكون الأجواء صحوه الى غائمة جزئيا على المناطق الساحلية وارخبيل سقطرى وصحوة الى غائمة جزئياً ومغبرة نسبياً على المناطق الصحراوية والرياح معتدلة تنشط احياناً على السواحل الغربية تصل اقصى سرعة لها الى 25 عقدة مثيرة للاتربة والرمال ،بينما تكون خفيفة الى معتدلة شمالية شرقية الى جنوبية شرقية على السواحل الشرقية والجنوبية".

ومضى " وتكون معتدلة على ارخبيل سقطرى شمالية شرقية تصل سرعتها الى 20 عقدة ،بينما تكون الرياح شمالية شرقية الى شرقية على المناطق الصحراوية خفيفة الى معتدلة تنشط على الاجزاء الشمالية منها تعمل على اثارة الاتربة والرمال وتصل الى 20 عقدة".

ونبه المركز الوطني الاخوة المواطنين، سائقي المركبات في الطرق الصحراوية من تدني الرؤية الافقية بسبب الغبار نتيجة نشاط الرياح السطحية، درجات الحرارة والطقس المتوقع لبعض المدن اليمنية .