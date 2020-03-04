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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصادر "الخليج 365" تكشف جانباً من الجرائم في إب بسبب الحوثية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020
الخليج 365 - علي كامل:
كشفت مصادر في محافظة إب، وسط اليمن، بجانب من الجرائم التي تعكس الفوضى بسبب مليشيا الحوثي.
وأفادت مصادر "الخليج 365"، بمقتل مواطن يدعى "يوسف محمد محمد الشويب" برصاص مسلح بمديرية ريف إب، بعد يوم من مقتل مواطن بمديرية المخادر، وسط فلتان أمني تشهده المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.
كما اختطفت مليشيا الحوثي مواطن بمدينة إب واقتادته إلى أحد سجونها بمحافظة إب.
كما نهبت مليشيا الحوثي بمديرية المخادر مواطناً مبلغ مالي وتختطفه بعد تلفيق تهم للمواطن، وتقتاده إلى أحد سجونها بمركز المديرية.
إلى ذلك، ذكرت مصادر مطلعة، أن مبالغ مالية تورد بإسم أوقاف إب يتم إنفاق بعضها في إقامة وتنفيذ أنشطة حوثية عدة منها إقامة دورات طائفية في إب وصنعاء على حساب أموال مكتب الأوقاف بمحافظة إب.
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