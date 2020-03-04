نزولا ميدانيا لنقطتي الصلب ومصنع بقشان في الريان بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

الخليج 365 - المكـلا

نفذت شعبة التوجية المعنوي بالمنطقة الثانية، نزولات ميدانية لرفع الجاهزية القتالية العالمية لجميع الوية ومحاور المنطقة.



التقى الفريق الميداني بشعبة التوجيه المعنوي عدداً من الضباط والصف والجنود من مقاتلي قوات النخبه الحضرميه بنقطتي الصلب و مصنع بقشان .

وألقى قائد الفريق الميداني كلمة ، أكد فيها أن رجال قوات النخبه يعملون بكل عزيمة وإصرار للحفاظ على أمن و إستقرار حضرموت ، مشيراً إلى الدعم الذى توليه قيادة التحالف العربي و قيادة المنطقة العسكريه الثانيه لتؤدى مهامها بكفاءة واقتدار بهذة الظروف الصعبة .

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كما نقل قائد الفريق لمقاتلي النخبه تحيات وتقدير اللواء فرج سالمين البحسني ، محافظ محافظة حضرموت ، قائد المنطقة العسكريه الثانيه لما يبذله من جهد وعرق من أجل رفعة الوطن وحماية ترابه .

وأكد قائد الفريق - في هذا اللقاء - أن قوات النخبه كانت وستظل درعاً واقياً لحضرموت ، وحصناً منيعاً يصون ويحمي مقدراته ، وأن رجالها على قلب رجل واحد يدافعون عن أمن حضرموت بأرواحهم ودمائهم ، ويضعون المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار .

و القى فريق مكافحة الالغام - خلال النزول - محاظره حول كيفية التوعية بمخاطر الالغام ، وحاضر فيها مساعد أول عبدالإله سيف ، مهندس الالغام ، للتعرف بمشكلة الالغام بحضرموت و أنواعها وأشكالها وكيفية التعامل معها.

من جانبة عبر قائد النقاط الملازم اول/ سالم سليمان العكبري عن استحسانة بهذه الزياره التي هم بأمس الحاجة لهم في مثل هذه الظروف.