شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خاص.. المليشيا تنشر الطائفية بمدارس إب وتمنع التصوير أو التوثيق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020 الخليج 365 - علي كامل: أفادت مصادر محلية بأن مليشيا الحوثي تواصل نشر الأفكار الطائفية في الأوساط الطلابية ومنهت التصوير أو التوثيق.

Advertisements وبحسب مصادر "الخليج 365"، فإن مليشيا الحوثي وزعت ملازم طائفية لطلاب المدارس بعدد من مدارس مديريات المحافظة، وسط استنكار ورفض أولياء الأمور لمحاولات المليشيا استقطاب أبنائهم، ونشر أفكار طائفية في الأوساط الطلابية. كما أصدرت مليشيا الحوثي تعميماً عبر مكتب التربية بمحافظة إب، الخاضع لسيطرة المليشيا، يمنع أي تصوير أو توثيق لأي أنشطة طلابية إلا بإذن من المليشيا الإنقلابية.

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