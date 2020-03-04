شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح يضع شرطاً وحيداً للتقارب مع الحوثيين وتسليم مدينة مأرب (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف القيادي البارز في حركة انصار الله ( الحوثيين ) محمد البخيتي نائب رئيس مجلس الشورى في صنعاء ,

انهم تلقوا طلباً من حزب الإصلاح بطرق مباشرة وغير مباشرة بضرب العمق الاماراتي وأن ذلك سيتعمل على التقارب معهم .

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وقال البخيتي في منشور على صفحته في الفيس بوك: إن قواتهم استفادت من الهدنة السابقة مع قوات الاصلاح في مواجهة قوات التحالف في الساحل الغربي , بينما استفادت قيادات حزب الإصلاح من الهدنة في نهب ايرادات النفط والغاز والاحتفاظ برجالهم والدفع بغيرهم الى الجبهات .

واضاف ” يعرف ابناء الضالع كيف كنتم تسعون لتفجير المعركة بيننا وبين الانتقالي عبر مندسيكم بينما كنتم تحرصون على التهدئة في جبهاتكم الخاصة “.

منشور محمد البخيتي جاء ردا على نفي القيادي الاصلاحي محمد الحزمي بتسليم قوات الاصلاح الجوف للحوثيين .

كما كتب البخيتي في منشوره مخاطبا الحزمي “عندما نراجع تاريخ الحروب في اليمن من حرب المناطق الوسطى وحرب ٩٤ وحروب صعدة والحرب الحالية نجد انكم دائما أول المحرضين وفي آخر الصفوف، لذلك نلاحظ تزامن كثرة القتل فيكم مع الانهيارات الكبيرة في الجبهات لأنها تمكنا من الوصول للصفوف الخلفية والى معاقلكم الآمنة”.