شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت مستشفى الخليج الدولي مستمرة ...شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استمرارا للخدمات الطبية المميزة التي يقدمها مستشفى الخليج الدولي.

يعلن عن خصم ٥٠٪ من المعاينات و ٢٠٪ من الفحوصات والعمليات لقسم الجراحة العامة وجراحة المناظير باشراف الدكتور محمد حسن السوري يقوم باجراء عمليات : جراحة البدانة ، وقص المعدة بالمنظار ، وشد البطن والترهلات وغيرها



العنوان: الحوبان. جوار حديقة التعاون جديد "الخليج 365" Advertisements

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