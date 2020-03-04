شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : الرئيس هادي يباغت الجميع ويوقف معين عبد الملك عن العمل ..وتكليف هذه الشخصية قائم بأعمال رئيس الوزراء الى حين صدور قرار تشكيل حكومة جديده والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل : تكليف اربعة من كبار القيادات العسكرية لتحرير الجوف وهذا ما حصل اليوم مخاطر واضرار وسم قاتل يتجهلها الكثيرون من الاسر عن استخدام -زيت الزيتون- على هذه الحالات وقد تدمر "حياتك" بل كامل؟ طالب يُنهي حياته بطريقة مأساوية "ومرعب" لايخطر علا بال احد بسبب هذا الأمر الذي فعله معه والده!! وزير يمني ..على الحكومة الانتقال إلى ” محافظة مأرب“ وجعلها مقرا دائما لها او تقدم استقالتها للرئيس

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