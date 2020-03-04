شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : احتدام معارك عنيفة في ريف مدينة الحزم وقوات الجيش مسنودين برجال القبائل يشنون هجوم مباغت وضاري ويسيطرون على هذه المناطق ويعلنون عن تطهير الحزم خلال الساعات القادمة "تفاصيل ساخنه" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/04 الساعة 06:22 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

قالت مصادر محلية وميدانية بمحافظة الجوف ، أن المعارك لا تزال متواصلة منذ ليلة امس ,بين قوات الجيش اليمني مسنودين برجال القبائل، ومليشيا الحوثي في ريف مدينة الحزم، عاصمة المحافظة.

أقرأ أيضا :

سري للغاية ..نهاية ومصير مرعب لاقاه أغلب مشائخ اليمن الذين ساندوا زعيم الحوثين في تنفيذ مشروعه الانقلابي واسقاط الدولة "تفاصيل مرعبة وحصرية ولأول مرة تنشر"

"هربت من الموت الى الموت "ذئاب بشريه في محافظه يمنية انتزعت من ضمائرهم وقلوبهم الرحمه والنخوه والخوف من الله ..يخطفون فتاه نازحه من الحديده ويغتصبونها اغتصاب جماعي وهذا هو مصيرها الآن

Advertisements

الملك سلمان يعيد ضباط مقربين من الرئيس السابق علي صالح للواجهه ل قيادة المعارك وفرض نفوذ الشرعية على كامل المناطق التي سيطر عليها الحوثي واخرها الجوف !

وأوضحت المصادر لـ"المشهد اليمني" بأن قوات الجيش ورجال القبائل يتمركزون في ريف وصحراء مدينة الحزم، وتحديدا على أطراف مناطق السيل وأم الستن والخسف.

و وعدت المصادر بتطهير مدينة الحزم و المتون والزاهر والمطمة خلال الساعات والايام القادمة، بعد أن تم إعادة ترتيب الصفوف و تثبيت وتأمين المناطق الريفية.

واشارت المصادر الى أن الوضع كان خلال الثماني والأربعين الساعة الماضية حرج جداً بعد أن استطاعت المليشيا السيطرة كلياً على مدينة الحزم وما حولها، ولم يكن الوضع خطير على الجوف بل توغلت المليشيا في جوفها توغل كبير.

وأكدت المصادر بأن الجيش ورجال القبائل والمقاومة والمتطوعين استطاعوا إجبار المليشيا على التراجع في صحرى الجوف، بعد أن كان الخطر يحدق على مأرب وكل شيء كان متوقع حينها.

وكان نشطاء ومنظمات دولية ومواطنين، اطلقوا نداءات استغاثة عاجلة لإغاثة حوالي 25 ألف أسرة نازحة، يعيشون في ظروف صعبة وحالة حرجة جداً بعد توغل المليشيا وسيطرتها على عاصمة المحافظة.

وسيطرت المليشيا على مدينة الحزم خلال اليومين الماضين، لكنها على ما يبدو لن تلبث أن تستمر لوقت طويل.

