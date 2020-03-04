شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير الجنرال الاحمر من منصبه كنائب للرئيس وتعين نائب رئيس وهذه ابرز صفاته ومهامه واولويات مهامه في هذه المرحله الحرجة "تفاصيل مطالبة الرئيس هادي بأصدار قرار التغيير" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/04 الساعة 06:34 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

عندما يتغير الجنرال علي محسن من منصبه كنائب للرئيس ويتم تعين نائب للرئيس متوافق عليه ويكون شخصية مهنية ونزيهة وقوية ويعمل على إعادة ترتيب الجيش بأسس وقواعد مخرجات الحوار الوطني فعندها فقط سوف نستطيع التحدث عن معارك تنتصر فيها الشرعية...

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بقاء هذا الجنرال في منصبه يعمل على إضاعة كل تضحيات وجهود المخلصين الذين يدافعون عن مشروع وطني لجميع اليمنيين، وعلى الجميع أن يدرك أن من يتمسك ببقاء هذا الجنرال في منصبه هو المتسبب في كل الهزائم التي طالت وسوف تتطال الشرعية.

تغيير هذا الجنرال بشخصية مهنية سوف يساعد الشرعية أقل شيء في اتجاهين تتمثل بوقف عملية الهزائم وتحسين شروط المفاوضات السياسية، ومن غير ذلك تأكدوا أن الشرعية ومن يتحكم بقراراتها هي من تعمل على تمكين الحوثيين بسبب سوء اختيارها لقيادتها.

*من صفحة الكاتبة ألفت الدبعي على الفيس بوك

