شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف, يعلن ..عن أكبر عملية هجومية حوثية ايرانية استهدفت إحدى ناقلات النفط في بحر العرب "صور وتفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/04 الساعة 05:14 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، أن قواته أحبطت هجومًا على ناقلة نفط قبالة اليمن، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

أقرأ أيضا :

سلطات دولة الامارات تضع بن زايد في الحجر الصحي ,والسبب ..اصابته ب فيروس كورونا القاتل!

شاهد صورة ..أسد الجوف اللواء امين العكيمي في اجتماع ميداني ضم قيادات عسكرية من التحالف وقيادات عسكرية يمنية استعداد لخوض معركة الحسم في الجوف

طز في الفن .. شاهد"الفنان عبد المجيد عبدالله "يفاجئ متابعيه بإغلاق حسابه على “تويتر”

الملك سلمان يعيد ضباط مقربين من الرئيس السابق علي صالح للواجهه ل قيادة المعارك وفرض نفوذ الشرعية على كامل المناطق التي سيطر عليها الحوثي واخرها الجوف !

Advertisements

عااااجل : الرئيس هادي يوقف رئيس الوزراء معين عبد الملك عن العمل ..وتكليف هذه الشخصية قائم بأعمال رئيس الوزراء الى حين صدور قرار تشكيل حكومة جديده

البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين ب صنعاء يصدر تعميم يحذر فيه جميع المنشآت وشركات الصرافة من أي تعامل مع 5 شركات صرافة

ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أنه تم ”إحباط وإفشال عمل إرهابي وشيك كان يستهدف إحدى ناقلات النفط في بحر العرب وبمسافة (90) ميلا بحريا جنوب شرق ميناء (نشطون) اليمني“.

وأوضح العقيد المالكي أن ”محاولة الهجوم الإرهابي وقعت يوم الثلاثاء الموافق (03 مارس 2020م) عند الساعة (14:39) أثناء إبحار ناقلة النفط باتجاه خليج عدن، ومحاولة عدد (4) زوارق مهاجمة السفينة وتفجيرها بأحد هذه الزوارق غير المأهول ويتم التحكم به من بعد“.

وأضاف أن ”التهديد البحري لأمن الطاقة العالمي وتهديد طرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية للسفن والوسائط البحرية أصبح تهديداً استراتيجياً للأمن العالمي مع اتساع تهديد التنظيمات الإرهابية للمضائق البحرية من جنوب البحر الأحمر لمضيق باب المندب وخليج عدن امتداداً لبحر العرب ومضيق هرمز“.

