مفاجآت مستشفى الخليج الدولي مستمرة ...شاهد

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عدن - ياسمين التهامي - جديد اب برس​ عاجل : مصادر عسكرية تابعة للشرعية تكشف أسباب عدة حول المستجدات الأخيرة في الجوف"لن تصدق" Advertisements ​ ستمرارا للخدمات الطبية المميزة التي يقدمها مستشفى الخليج الدولي.

يعلن عن خصم ٥٠٪ من المعاينات و ٢٠٪ من الفحوصات والعمليات لقسم الجراحة العامة وجراحة المناظير باشراف الدكتور محمد حسن السوري يقوم باجراء عمليات : جراحة البدانة ، وقص المعدة بالمنظار ، وشد البطن والترهلات وغيرها



العنوان: الحوبان. جوار حديقة التعاون ستمرارا للخدمات الطبية المميزة التي يقدمها مستشفى الخليج الدولي.يعلن عن خصم ٥٠٪ من المعاينات و ٢٠٪ من الفحوصات والعمليات لقسم الجراحة العامة وجراحة المناظير باشراف الدكتور محمد حسن السوري يقوم باجراء عمليات : جراحة البدانة ، وقص المعدة بالمنظار ، وشد البطن والترهلات وغيرهاالعنوان: الحوبان. جوار حديقة التعاون

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