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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : التحالف يقصم ظهر الحوثيون ويشكل مجلس عسكري لإستعادة الجوف

مواجهات عنيفة في الجوف بين المليشيا الحوثية وقوات الجيش اليمني(ارشيفية)

جديد اب برس​

عاجل : مصادر عسكرية تابعة للشرعية تكشف أسباب عدة حول المستجدات الأخيرة في الجوف"لن تصدق"

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قالت مصادر عسكرية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم الاتفاق على تشكيل مجلس عسكري بقيادة "بن عزيز" و"طارق صالح" و"القبلي" و"الوايلي".

وأوضحت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن الاجتماع الموسع الذي ضم ضباط سعوديين كبار في قيادة قوات التحالف وعقد بمنزل الشيخ إبن عوشان بحضور عدد من قيادات ومشايخ محافظة مأرب، تمخض بالاتفاق على تشكيل مجلس عسكري لخوض معركة الجوف ونهم.

وأشارت المصادر الى أنه تم الاتفاق على تعيين مجلس عسكري بقيادة العميد طارق صالح والفريق صغير بن عزيز رئيس هيئة الأركان العامة وقائدا للعمليات المشتركة، والعميد وذياب القبلي نمران، والعميد أمين الوايلي.

حضر الاجتماع عدد من مشايخ مراد وعبيدة والجدعان وال عقيل وجهم أبرزهم الشيخ مراد محسن بن معيلي.

ويأتي الاتفاق على تشكيل المجلس العسكري في اطار تحركات المملكة العربية السعودية العاجلة في محافظة مأرب لدعم القبائل وقوات الجيش اليمني في مواجهة مليشيا الحوثي في الجوف ونهم .



مجلس عسكري الجوف نهم السعودية مأرب