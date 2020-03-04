وفد من مؤسسة النماء والعون يزوران جمعية المستقبل بتريم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

زار المدير التنفيذي لمؤسسة نماء بماليزيا الدكتور صالح بازياد والأستاذ عبداللاه بن عثمان المدير التنفيذي لمؤسسة العون للتنمية بالمكلا، الثلاثاء جمعية المستقبل لتنمية المرأة بتريم.



وكان في استقبال الوفد الذي ضم الأستاذ أشرف الحدري مسؤول العلاقات بجمعية نبراس للتنمية، الأستاذة ابتسام مسيعد والمدير التنفيذي الأستاذة نعمة باضاوي.

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وتم خلال الزيارة الاطلاع على سير مشروع مركز المستقبل للخياطة والتطريز الممول من مؤسسة العون للتنمية والذي يعتبر من أكبر المشاريع الاستثمارية للجمعية.

وأشاد الوفد بمستوى التطوير للمشروع مبديا ارتياحه بسير المشروع نحو الأفضل مقدما بعض المقترحات والتوصيات للتطوير والاستمرار وتحقيق الأثر المستدام .

وأكد الوفد على أن جمعية المستقبل من الجمعيات التى تخطو خطوات إيجابية نحو البناء والتنمية والاستدامة.

يذكر أن مشغل الخياطة والتطريز تم إنشاؤه بتمويل مؤسسة العون للتنمية ويشغل 35عاملة بعد تلقيهن دورات تدريبية بالجمعية.