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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعز.. تنفيذي المعافر يعقد اجتماعه الدوري الثاني للعام ٢٠٢٠ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020
تعز - الخليج 365
عقد المكتب التنفيذي بمديرية المعافر في محافظة تعز، بقاعة المجمع الحكومي، اجتماعه الدوري لشهر فبراير ٢٠٢٠م ،برئاسة رئيس المكتب التنفيذي مدير عام المديرية الأستاذ/ عادل المشمر.
وفي مستهل الاجتماع، رحب مدير عام المديرية بالحاضرين في هذا الاجتماع، شاكراً الجهود المبذولة للمكاتب التنفيذية وادرات الديوان لتنفيذ مهامها ، وحثهم على بذل المزيد من الجهود لرفع مستوى الاداء والإنجاز والانضباط.
ووقف الاجتماع امام جدول الأعمال والتقارير الشهرية، حيث تم الوقوف أمام محضر الاجتماع السابق ونتائج التنفيذ ، واستعرض مجمل التعاميم والمذكرات والتكاليف والملاحظات الواردة من المحافظة خلال شهر فبراير ومستوى التنفيذ ، وشدد على الالتزام برفع التقارير الشهرية في المواعيد المحددة حسب النماذج المعدة ، كما استمع اللقاء الى المشاكل التي تواجه سير عمل بعض المكاتب التنفيذية والعمل على ايجاد الحلول لها ، واستعرض إجراءات صرف مرتبات موظفي المديرية لشهر فبراير الذي تم عن طريق المديرية ، مشيراً الى تحمل المكاتب مسئولية تجهيز صرف المرتبات بحسب الآلية المتبعة دون تاخير ، وأشار الاجتماع الى مستوى التحصيل للإيرادات خلال فبراير وشدد على ضرورة العمل على رفع مستوى التحصيل.
هذا وخرج الاجتماع بجملة من التوصيات والقرارات الهادفة لرفع أداء المكاتب التنفيذية وبما يخدم سير أداءها وانتظامها ورفع مستوى الإنجاز وبما يحقق المصلحة العامة.
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