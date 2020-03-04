بالصور.. لجنة قيادية من شرطة تعز تقوم بزيارة إلى إدارة شرطة مديرية المظفر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

تعز - الخليج 365

بتكليف من مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور عبدالرب الأكحلي قامت صباح لجنة قيادية من شرطة تعز برئاسة مساعد مدير عام شرطة محافظة تعز لشؤون الأحياء السكنيةالعقيد سمير الأشبط ومدير إدارة القيادة والسيطرة العقيد محمد حمود اليوسفي وبحضور مدير إدارة مكافحة الإرهاب المقدم موسى شداد ، لزيارة إدارة شرطة المظفر بتعز حيث وكان في استقبالهم مدير إدارة شرطة مديرية المظفر العقيد عبدالله سعيد الوهباني.



وهدفت الزيارة إلى تفقد الجاهزية لدى أفراد شرطة المديرية حيث حثتهم على رفع الجاهزية والتحلي باليقظة التامة والارتقاء بمستوى الأداء نحو الأفضل والتحلي بروح المسؤولية بما يتناسب وينسجم مع اللائحة المنظمة لعمل الشرطة.

وخلال الزيارة عقدت اللجنة لقاء مع مدراء أقسام الشرطة وعقال الحارات في نطاق مديرية المظفر وحثتهم على رفع الحس الأمني واستشعار المسؤولية الملقاة على عاتقهم وتقديم الخدمات للمواطنين ، كما شددت اللجنة على ضرورة التدقيق والتأكد من بيانات الساكنين الجدد في الحارات ورصد المشتبه بهم والمطلوبين أمنيا والتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية وسرعة إيصال البلاغات إلى أقسام الشرطة في نطاق إدارة شرطة المديرية في حال حدوث أي اختلات أمنية.

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كما اطلعت اللجنة على الجهوزية في ترتيب غرفة العمليات لإدارة شرطة المديرية وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية مشيدين بالتجهيزات التي قد نفذت لاستئناف العمل في غرفة عمليات المديرية والتي ستكون مهامها التواصل مع إدارة القيادة والسيطرة بشرطة المحافظة وتنسيق العمل بشكل كبير بما يضمن سرعة وصول البلاغات وسرعة التحرك لضبط أي اختلالات أمنية وسرعة ضبط الجريمة.

ووقفت اللجنة أمام الإجراءات القانونية في صدد القضايا الجنائية المنظورة لدى شرطة المديرية وكذلك الإطلاع على تسجيل البلاغات الرسمية في السجلات الأمنية المعدة وتوثيق حقوق المواطنين وسرعة إحالة القضايا إلى جهة الإختصاص والتقييد في محاضر جمع الإستدلال.