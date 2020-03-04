العميد التميمي يلتقي مسؤولين من برنامج مكتب منظمة الأمم المتحدة الإنمائي UNDP

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

الخليج 365 - المكـلا

التقى المدير العام للإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، صباح اليوم الأربعاء في مكتبه، مسؤول مشروع حكم القانون مستشار السياسات العامة السيد وان هياك، ومساعد مشروع التعامل مع الألغام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP الأستاذ عبدالله العجيلي، ومسؤولة مشروع الصرف الصحي بمكتب الأمم المتحدة الإنمائي UNDP السيدة رينين، وذلك لدعم الأمن والسلام في ساحل حضرموت.



وخلال اللقاء رحب العميد التميمي بزيارة مسؤولي منظمة الأمم المتحدة، كونها تعطي نتائج حقيقية وغير مغلوطة من التي ترفعها بعض الجهات المعادية، مقدماً شرحاً مفصلاً عن عمل جميع إدارات الأمن والشرطة بساحل حضرموت.

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واطلع مدير الأمن والشرطة بساحل حضرموت، مسؤول مشروع حكم القانون مستشار السياسات العامة، عن أبرز الاحتياجات التي تنقص جميع إدارات الأمن والشرطة، ومنها إرسال الكادر الأمني إلى الخارج لتلقي الدورات وتأهيلهم بالكامل، وخصوصاً القوات الخاصة للتعامل مع العناصر الإرهابية بكفاءة عالية، وكذا دعم إدارة البحث الجنائي بشكل عام، وخصوصاً جانب الأدلة الجنائية الذي مازال يعمل بالطرق التقليدية.

مؤكداً أن جميع الدعم الذي تلقته الأجهزة الأمنية ومازالت تتلقاه يأتي عبر دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تم الاستفادة من خبراتها الأمنية كثيراً هي والمملكة العربية السعودية؛ في جانب التأهيل والتدريب للكادر الأمني.

ومن جانبه فقد أعرب السيد ”هياك“ عن سعادته الكبيرة للتجربة التي قدمها ساحل حضرموت؛ في فرض الأمن والأمان وإحلال السلام في جميع المديريات، معرفاً بعمل المنظمة والذي يتركز الآن في مدينة المكلا لما تتمتع به من أمن وأمان.

مبدياً استعدادهم لتقديم الدعم اللازم للجهات الأمنية بساحل حضرموت، وأن ذلك سيكون على المدى الطويل وليس دفعة واحدة..