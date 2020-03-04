تدشين برنامج المحاضرات التوعوية من المخدرات لطلبة جامعة حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

الخليج 365 - المكـلا

نظمت ادارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بقيادة امن ساحل حضرموت والمنتدى السياسي لطلاب جامعة حضرموت بالتنسيق مع ادارة مكافحة المخدرات بالساحل محاضرة توعوية عن اضرار آفة المخدرات في كلية التربية بالمكلا .



بين فيها الملازم / حسن عمره نائب مدير التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالساحل ان ظاهرة تعاطي المخدرات من أكثر المشاكل التي تهدد المجتمعات الإنسانية في عالم اليوم ما جعلنا اليوم نقوم بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات لتنظيم هذه المحاضرة بهدف تثقيف طلبة الجامعات بطرق الوقاية من هذه المشكلة من خلال توعية الأسرة بمخاطر الأدوية والعقاقير التي يتعرض لها أفراد الأسرة بالإضافة إلى معرفة آلية العلاج من هذه الآفة المجتمعية التي لها آثار سلبية على المجتمع بأكمله.

واوضح النقيب / عمر بن مخاشن من ادارة المكافحة مخاطر المخدرات خلال محاضرته للطلاب الكلية وتأثيرها المباشر وغير مباشر على الجهاز العصبي المركزي في جسم الإنسان مشيراً إلى أنواع المواد المخدرة والتعريف بها، كما بين العوامل المؤدية إلى تعاطي وتجارة المواد المخدرة ومنها الأسرة والمجتمع ورفاق السوء وضعف الوازع الديني والعوامل الاقتصادية والبحث السريع عن الثراء.

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واضاف النقيب/ بن مخاشن عن الموقف الجزائي في القانون اليمني من تجريم الاتجار بالمخدرات وتعاطيه للحد من هذه الظاهرة .

وبين ان التعاطي يؤدي إلى الإصابة بالكثير من الأمراض مثل السكري والضغط وأمراض القلب والشرايين والتهاب الكبد الوبائي والسرطان.

وأوضح الاعلامي / محمد البعسي المسؤول الاعلامي الدور الايجابي الذي تلعبه ادارة مكافحة المخدرات في دعم برامج التوعية تحقيقا للتقارب النفسي والاجتماعي مع كافة شرائح المجتمع لمواجهة الآفة المدمرة والحد من تناميها لتصبح محافظة حضرموت نموذجا تنجح في الحد من انتشار المخدرات لتسجل موقعا متقدما في تعاملها مع المخدرات وتحقيق الوعي بين أفرادها.

وعلى هامش المحاضرة تم عرض عينات من المواد المخدرة تم ضبطها في عدة قضايا لتقديمها لتوعية طلبة الجامعة والمجتمع حول أشكال وأنواع المخدرات وطرق إخفائها وطرق تعاطيها.