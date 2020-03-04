المشتركة تكسر محاولة تسلل حوثية في التحيتا جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020 الحديدة - الخليج 365 كسرت القوات المشتركة، محاولة تسلل لمليشيات الحوثية في مديرية التحيتا محافظة الحديدة غربي اليمن، ضمن خروقاتها المتصاعدة للهدنة الأممية.

Advertisements وأفاد مصدر ميداني في القوات المشتركة أن بقايا جيوب المليشيات الحوثية المتمركزة في مناطق نائية جنوب التحيتا حاولت التسلل صوب مناطق استراتيجية في منطقة الجبلية ولكن باءت بالفشل. وأكد المصدر أن وحدات من القوات المشتركة خاضت اشتباكات لمدة 43 دقيقة انتهت بكسر المحاولة وتكبيد الميليشيات خسائر في الأرواح واجبار البقية على الفرار. وكانت بقايا جيوب المليشيات صعدت خلال ال 48 ساعة الماضية استهداف قرى ومزارع المواطنين في الجبلية بقذائف المدفعية وأر..بي جي، وبي10 فضلا عن قصف عشوائي بالأسلحة الرشاشة ضمن سلسلة خروقات وثقتها غرفة عمليات ضباط الإرتباط المنبثقة عن لجنة تنسيق إعادة الإنتشار.في الحديدة.

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