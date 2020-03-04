شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن ياسر يشدد على الانضباط الوظيفي في المهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020 الخليج 365 - الهرة تفقد محافظ محافظة المهرة، رئيس المجلس المحلي، الشيخ محمد علي بن ياسر، اليوم الأربعاء، سير العمل في عدد من مكاتب الوكلاء والإدارات بديوان عام المحافطة.

Advertisements وخلال جولته، اطلع المحافظ على مدى الانضباط الوظيفي والصعوبات والعوائق التي تواجه سير العمل. وشدد المحافظ بن ياسر، على أهمية الالتزام والانضباط بالدوام وأداء المهام وخدمة وتسهيل معاملات المواطنين. ودعا الموظفين إلى التحلي بالمسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد في أداء مهامهم، مؤكدا أن السلطة المحلية ستقدم الدعم لتطوير وتأهيل المكاتب والموظفين للوصول إلى نتائج إيجابية تخدم المحافظة والمواطنين.

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