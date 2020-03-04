اختتام الدورة تخصصية في سيئون عن المهارات الإعلامية وتقنية الاتصال الفعال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

الخليج 365 - سيئون

أختتمت اليوم دورة تدريبة تخصصية بعنوان "المهارات الإعلامية وتقنية الاتصال الفعال ".



التي نظمتها إذاعة سيئون بالتعاون مع كلية المجتمع وهدفت الدورة على مدى يومين بمشاركة ٢٥ أعلامياً وإعلامية يمثلون الأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ومهتمين بمجال الأعلام أكسابهم مهارات الاسلوب التقني في التقديم الإذاعي والتلفزيوني ومهارة الإلقاء والعرض الجماهيري.

Advertisements

وفي حفل الأختتام أشار وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري الى دور الأعلام في نشر ثقافة السلام بين اوساط المجتمع المحلي والوطني.

معرباً عن آمله أن يصبح المشاركون قادةً للرأي العام في القضايا التي تسهم في تعزيز التلاحم ورص الصفوف بين أفراد المجتمع.

من جانبه أهاب عميد كلية المجتمع عبدالقادر الكاف ومدير عام أذاعة سيئون هدار الهدار بأن يترجم المشاركين ماتلقوه من معارفه ومهارات في سياق عملهم اليومي ومساندة الأجهزة الاعلامية المحلية لتنفيذ برامجها بصورة مهنية على الوجه الأكمل؛ مشيرين أن خطط وبرامج الكلية والاذاعة تستهدف خلق شراكة مجتمعية لخدمة المجتمع في هذا المجال.