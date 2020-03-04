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عدن - ياسمين التهامي - الإعلان قبل قليل عن موقف صادم للسعودية وكل حكام الخليج ..وانقلاب كويتي جاري الآن.."تفاصيل عاجلة"





عدن - ياسمين التهامي - الإعلان قبل قليل عن موقف صادم للسعودية وكل حكام الخليج ..وانقلاب كويتي جاري الآن.."تفاصيل عاجلة" أعلن مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي، عن موقف صادم للسعودية بشأن إيران، رغم موافقتها على بيان القمة الخليجية الذي يدين طهران. وقال "العتيبي" -بحسب صحيفة "الراي" الكويتية-: "لا أحد يحبذ نظام العقوبات. إيران دولة جارة ومسلمة ونتمنى أن يتم تلافي الخلافات الموجودة ويتم تعديل الاتفاق النووي بشكل أو بآخر". وأضاف: يجب أن "نضمن أن إيران لن تعود مرة أخرى إلى برامج التسلح النووي، وتطمئن بذلك دول الجوار والمجتمع الدولي بأن لا نية لها لصناعة أسلحة نووية، لأننا لا نريد أن نرى إيران محاصرة أو معزولة". وأشار "العتيبي" إلى "وجود مؤشرات إيجابية على إمكانية التفاوض بشكل ثنائي بين إيران والولايات المتحدة، للتوصل إلى تفاهمات معينة لتعديل الاتفاق النووي". وكان البيان الختامي للقمة الخليجية الذي أيدته الكويت، أكد أن "النظام الإيراني يواصل أعماله العدائية ودعم الإرهاب، ما يتطلب منا المحافظة على مكتسبات دولنا ومصالح شعوبنا". جدير بالذكر، أن نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، كشف مؤخرًا أن بلاده أوصلت رسائل إلى السعودية والبحرين بشأن مبادرات لتأمين الملاحة في مضيق هرمز.







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