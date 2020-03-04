شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد يكشف عن تغير جديد في حالة الطقس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الأرصاد يكشف عن تغير جديد في حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحواً أثناء الليل والصباح الباكر على المناطق الجبلية والهضاب الداخلية والصحاري مع انخفاض في درجات الحرارة الصغرى خلال الـ72 ساعة القادمة.

وأشار المركز في نشرته الجوية إلى احتمال تشكل الشابورة المائية أو الضباب على أجزاء من منحدرات محافظات حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز، الضالع.

جديد "الخليج 365"

Advertisements

وأوضح المركز أن الطقس سيكون في تلك المناطق غائماً جزئياً إلى غائم نهاراً مع تشكل السحب الركامية المنخفضة التى قد ترافقها أمطار.

ولفت المركز إلى أن الطقس سيكون غائماً جزئياً على السواحل الشرقية والجنوبية, وسيكون غائماً جزئياً إلى غائم على السواحل الغربية وقد تهطل أمطار خفيفة متفرقة.

وحسب المركز فإن الرياح ستكون نشطة على باب المندب والسواحل الغربية مثيرة للأتربة والرمال، فيما ستكون الأجواء غائمة جزئياً بوجه عام على أرخبيل سقطرى وصحوة مغبرة نسبياً على الصحاري.

