شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد يكشف عن تغير جديد في حالة الطقس والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - الأرصاد يكشف عن تغير جديد في حالة الطقس
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحواً أثناء الليل والصباح الباكر على المناطق الجبلية والهضاب الداخلية والصحاري مع انخفاض في درجات الحرارة الصغرى خلال الـ72 ساعة القادمة.
وأشار المركز في نشرته الجوية إلى احتمال تشكل الشابورة المائية أو الضباب على أجزاء من منحدرات محافظات حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز، الضالع.
جديد "الخليج 365"
وأوضح المركز أن الطقس سيكون في تلك المناطق غائماً جزئياً إلى غائم نهاراً مع تشكل السحب الركامية المنخفضة التى قد ترافقها أمطار.
ولفت المركز إلى أن الطقس سيكون غائماً جزئياً على السواحل الشرقية والجنوبية, وسيكون غائماً جزئياً إلى غائم على السواحل الغربية وقد تهطل أمطار خفيفة متفرقة.
وحسب المركز فإن الرياح ستكون نشطة على باب المندب والسواحل الغربية مثيرة للأتربة والرمال، فيما ستكون الأجواء غائمة جزئياً بوجه عام على أرخبيل سقطرى وصحوة مغبرة نسبياً على الصحاري.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد يكشف عن تغير جديد في حالة الطقس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.