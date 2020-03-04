شكرا لقرائتكم خبر عن دوي انفجار عنيف شمال غرب العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مواطنون بسماع دوي انفجار عنيف هز منطقة شمال غرب العاصمة صنعاء ظهر اليوم الأربعاء.

وأفاد مصدر محلي أن الإنفجار ناجم عن غارة شنها طيران العدوان الأمريكي السعودي على منطقة مدام بمديرية همدان شمال غرب أمانة العاصمة. جديد "الخليج 365" Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دوي انفجار عنيف شمال غرب العاصمة صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.