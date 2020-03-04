شكرا لقرائتكم خبر عن دقت ساعة الصفر.. اجتماع بين قيادة التحالف و«العكيمي» ورئاسة الاركان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements قد اليوم الاربعاء اجتماع ميداني ضم قيادات عسكرية من التحالف وقيادات عسكرية يمنية في محافظة الجوف .

وقالت مصادر ان الاجتماع عقد بين قيادات عسكرية من التحالف ومحافظ الجوف الشيخ امين العكيمي ورئاسة الاركان في الجيش اليمني عزيز صغير في شرق الحزم مركز محافظة الجوف.

واكدت مصادر ميدانية إن الجيش يتواجد بالقرب من مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف (شمال) التي سيطر عليها مسلحو جماعة الحوثي الأحد، ويخوض معاركا لاستعادتها.

وأضافت ان الجيش والمقاومة لا يزالون مرابطون في مختلف جبهات القتال بالجوف , وأن الجيش يعمل لطرد المسلحين الحوثيين من المناطق التي سيطروا عليها .



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