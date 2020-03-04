شكرا لمتابعة خبر عن العميد مهران القباطي يحدد موقفة ويقوم بهذا التحرك العاجل_قبائل القبيطة تصعد وتهدد بقطع الطريق الرئيسي الرابط بين مدينة عدن وتعز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد سقوط الجوف بيد الحوثيين .. اليمنيون يهاجمون السعودية ويطلقون عملية “تحرير الشرعية من الرياض” سلطنة عمان تفاجئ الجميع وتصدر قرار عاجل تجاه دول الخليج بعد تطورات خطيرة والبدء بتنفيذه فوراً تفاصيل الساعات الأخيرة لسقوط الجوف بيد الحوثيين.. أحد الناجين من معارك الجوف يكشف كيف انقلبت الموازين بشكل مفاجئ “صفقة ملغومة” تتحول إلى قنبلة وتفجر أزمة حادة وغير مسبوقة بين محمد بن سلمان و”السيسي”

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