شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: تفاصيل قصة الثلاثة الذين حاولوا اغتيال الملك عبدالعزيز في الحرم .. وكيف تصدى لهم "الملك سعود" وتعرضه لإصابة في الكتف!..شاهد صور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر حساب “تاريخ آل سعود”، قصة الثلاثة الذين حاولوا اغتيال الملك عبد العزيز في الحرم المكي الشريف.

وأوضح الحساب في تغريدة له على “تويتر”، أن تاريخ محاولة الاغتيال يعود إلى يوم عيد الأضحى من عام ١٣٥٣ هجريا الموافق ١٥ مارس ١٩٣٥ ميلاديا، حيث باشر الملك عبد العزيز الطواف مع الطائفين في المسجد الحرام ومعه ابنه الملك سعود وبعض الحرس الشخصي.

وأضاف: “عند بدايته في طواف الشوط الخامس وحينما أراد أن يستلم الحجر الأسود، انطلق رجل من مكان بقرب حجر إسماعيل نحو الملك عبد العزيز وكان في يده خنجر يريد قتله، فقام الملك سعود بحماية والده وأمسك بصاحب الخنجر وأبعده عنه وفورا قام أحد الحراس بقتله”.

وتابع: “وبعدها مباشرة هجم رجل آخر محاولا طعن وقتل الملك عبد العزيز ولكن طعنته أصابت كتف الملك سعود الأيسر بينما كان يحمي ظهر والده، وقام أحد الحرس بقتل المعتدي، ثم انطلق رجل ثالث من ناحية الركن اليماني ولما رأى صاحبيه قد تم قتلهما حاول الهرب، فتم إطلاق النار عليه وإصابته والقبض عليه”.

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