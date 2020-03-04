شكرا لقرائتكم خبر عن هل تسبب مشروبات الدايت جفاف اللسان؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يتم إعداد مشروبات الدايت الغازية باستخدام سكر اصطناعي مثل “الاسبارتام” و”سوكرالوز” ليحتوي المشروب على سعرات حرارية أقل.

وتوجد أدلة علمية متواترة على أن هذه النوعية من السكريات ليست صحية، وأنها تؤثر على نشاط البنكرياس مثل السكر تماماً، أي أن تناولها بانتظام يمكن أن يزيد احتمال الإصابة بالبدانة ومرض السكري! لكن هل يمكن أن تسبب مشروبات الدايت عطشاً وإحساساً بجفاف اللسان؟ بحسب (موقع 24 الاماراتي).

إذا كنت تتأثر بالكافيين كثيراً فالأفضل اختيار مشروبات الصودا الخالية منه وليس الخالية من السكر فقط، والأففضل عدم الإفراط في تناولها

يعتمد الأمر على الكافيين الذي تحتويه عبوة الصودا، لأنه المادة المدرّة للبول، كما يعتمد الأمر على مدى التأثر بهذا الكافيين، فبعض الأجسام لا تتأثر به.

كيف يؤثر الكافيين؟ يفرز الجسم هرمونات للحفاظ على توازن السوائل وإبقاء الماء داخل الجسم في حالة عدم شرب ما يكفي، ويقوم الكافيين بتعطيل عمل هذه الهرمونات، فيزداد إدرار البول.

الكافيين والدايت. تحتوي مشروبات الدايت على جرعة أقل من الكافيين الموجود في مشروبات الصودا المحلاة بالسكر الطبيعي. فعبوة الكولا الدايت تحتوي على 45 ملغ من الكافيين، أي ثلث ما يحتويه كوب القهوة. ويعني ذلك أن مشروبات الدايت لا تسبب الجفاف والعطش إلا إذا تناولت عدة عبوات منها.

لكن تذكّر أن بعض الأجسام حساسة للكافيين أكثر من غيرها، ويمكن أن يؤثر عليها هذا المقدار الصغير من الكافيين بشكل كبير.

فإذا كنت تتأثر بالكافيين كثيراً فالأفضل أن تختار مشروبات الصودا الخالية من الكافيين وليس الخالية من السكر فقط. وبشكل عام يُنصح بعدم تناول أكثر من 3 عبوات من الصودا في الأسبوع لتفادي تأثير السكر على البنكرياس.

